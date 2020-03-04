СК сообщил об уменьшении числа случаев дедовщины в армии

На коллегии главного военного следственного управления СК официальные его представители обнародовали обновленную статистику разнообразных нарушений и преступлений в структуре вооруженных сил. Динамику оценили как положительную.

"Количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза, рукоприкладства по отношению к подчиненным снизилось на 17,6%, нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими - на 3%", - говорится в отчете.

При этом отмечается, что случаев сексуального насилия над военнослужащими стало больше, однако конкретных цифр силовики не разглашают.

Кроме того, в течение 2019 года профильному подразделению ведомства удалось найти 361 "уклониста" от службы. Всего сейчас в розыске находится немногим более тысячи молодых людей в аналогичном статусе.