Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

18:25

Судья решила не допрашивать свидетельницу по делу о «сбежавших бюллетенях» в МО «Московская застава»

фото ЗакС политика Судья решила не допрашивать свидетельницу по делу о «сбежавших бюллетенях» в МО «Московская застава»

Судья Московского районного суда Елена Смирнова 4 марта отказалась от допроса члена участковой избирательной комиссии №1280 от «Справедливой России» Екатерины Батюк по делу об оспаривании итогов муниципальных выборов в МО «Московская застава», сообщила ЗАКС.Ру экс-кандидатка в мундепы округа Анна Кузнецова. 

Иск к УИК №1280 подала Кузнецова и другой не прошедший в совет кандидат от «Яблока» Александр Будберг. Они заявили, что участковая комиссия до подведения итогов выборов сбежала с избирательного участка вместе со всеми документами. Представитель УИК утверждает, что комиссия переместилась в другой кабинет для подведения итогов – в первом помещении перестал работать принтер.

На судебное заседание 4 марта пригласили члена УИК Батюк, рассказала Кузнецова. Она отметила, что свидетельница не смогла ответить на первый вопрос судьи о дате проведения голосования. По словам экс-кандидатки, Батюк предположила, что выборы прошли в октябре 2019 года.

Напомним, голосование за муниципальных депутатов Петербурга состоялось 8 сентября 2019 года. 

Также Батюк не смогла указать местонахождение избирательного участка №1280, заявила Кузнецова.

- Где находилась школа, в которой был участок, тоже помнит плохо. Затем сказала, что у неё плохая память, и есть даже справка от невролога. После чего судья и все присутствующие приняли решение её не опрашивать, - рассказала экс-кандидатка. 

По ее словам, на заседании присутствовали еще два свидетеля: Алексей Киселев и Михаил Строков. Они якобы являются членами участкового избиркома с правом совещательного голоса (ЧПСГ), уточнила Кузнецова. Она рассказала, что свидетели заявили о своем присутствии во время подсчета голосов во втором кабинете.

-  Они заявили, что приехали около 00:00 в школу, сразу пришли на подсчёт в медкабинет и присутствовали там до конца подсчёта муниципальных выборов. Вошли, когда он уже велся. Естественно, этих людей и близко не было в школе. У них очень разнились показания, в основной массе большинство деталей они не помнят, - сообщила Кузнецова. 

Она добавила, что один свидетель рассказал о получении удостоверения ЧПСГ от кандидата, который его выдвинул. Другой свидетель заявил, что удостоверение он получил в машине от знакомых, которые предложили поработать на выборах, сообщила истица.

Она добавила, что рассмотрение дела перенесено на 25 марта. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:42 "Водоканал" просит Цивилева защитить права служебных собак "в отставке"

18:25 Муниципал: Судья решила не допрашивать свидетельницу по делу о «сбежавших бюллетенях» в МО «Московская застава»

18:17 СК сообщил об уменьшении числа случаев дедовщины в армии

17:42 Памятник Ушакову на площади Труда займет место парковки

17:37 Петербургских депутатов Госдумы пока не пригласили на митинг за поправки в Конституцию

17:05 Авторов расследования "Медузы" о фигурантах дела "Сети" допрашивают в Москве

17:02 Третий год подряд Макаров «играет в декаданс» перед 8 марта

16:43 Цыпляев поддерживает "судебные" поправки в Конституцию

16:19 В 2021 году откроется для посещения главное здание библиотеки имени Маяковского

15:52 Путин винит в экономической стагнации нестабильные цены на нефть

15:43 Муниципал: Суд отменил избрание главы местной администрации МО «Сосновая поляна»

15:25 Шульман все больше тревожит "словоблудие" в конституционных поправках и их юридические последствия

14:55 Путин сообщил о вбросах про коронавирус в России из-за рубежа

14:31 СМИ: У заложившего бомбы в академии Можайского преподавателя нашли психическое расстройство

13:59 Песков не видит ущемления прав этносов в поправке о государствообращующем народе в России

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru