Протоиерей Смирнов считает лишним школьное образование для девочек

Известный своими резкими ультраконсервативными высказываниями и эпатажными поступками протоиерей Дмитрий Смирнов "отличился" новым неоднозначным публичным заявлением. В эфире радиостанции "Радонеж" он выразил уверенность в том, что для наиболее благоприятного личностного становления и нормальной семейной жизни маленькие девочки не нуждаются в приобретении школьного образования. Эту мысль ему отчасти навеяла известная ему ситуация, в которой одной прихожанке требовалось оставлять семилетнюю дочь с годовалым ребенком.

"Это же важнее - семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Всё будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни", - рассудил протоиерей.

Комментируя приведенный выше пассаж, политолог Станислав Белковский в своем Telegram-канале обозвал спикера "старым дегенератом".

В феврале священнослужитель стал автором еще одного спорного и резонансного высказывания. Он уподобил женщин, состоящих в гражданском браке, "бесплатным проституткам", после чего "прошелся" также по всем российским мужчинам, указав на их базовые недостатки.