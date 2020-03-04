Депутат МО "Малая Охта" отсудил у МВД 3 тысячи рублей за задержание на Первомае

Депутат муниципального совета МО «Малая Охта» Василий Кунин смог отсудить у российской полиции 3 тысячи рублей компенсации за незаконное, с его точки зрения, задержание на скандально известном первомайском шествии 2019 года.

В своем Facebook мундеп пишет о несоразмерности компенсации тому, что с ним произошло на уличной акции.

"Вместе с адвокатом "Апологии протеста" Александром Передруком будем обжаловать это издевательское решение", - объявил Кунин.

Компенсация стала возможной, в частности, потому, что дело по "митинговой" статье 20.2 КоАП, возбужденное в прошлом году против него, было вскоре закрыто.

Напомним, что на Первомай людей в центре города разогнали, несмотря на разрешенный статус шествия. Формальным объяснением силовых действий правоохранителей стало то, что протестно настроенная часть публики якобы организовала "несанкционированный митинг внутри санкционированного шествия". Некоторых участников валили с ног, отбирая звукоусиливающую аппаратуру. Жесткие действия полицейских и омоновцев привели к созданию специальной общественной комиссии по расследованию событий 1 мая 2019 года в Петербурге.

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