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19:48

Мосгорсуд обязал нижестоящую инстанцию рассмотреть жалобу избитой на митинге Сосновской

фото ЗакС политика Мосгорсуд обязал нижестоящую инстанцию рассмотреть жалобу избитой на митинге Сосновской

Московский городской суд занял сторону политической активистки Дарьи Сосновской, пострадавшей прошлым летом от того, что правоохранитель нанес ей удар кулаком в живот на протестной уличной акции. Теперь подчиняющемуся ему Басманному суду придется рассмотреть жалобу, поданную со стороны девушки, передает "Коммерсант".

Инцидент имел место в Москве 10 августа - на митинге, где общественность пыталась добиться честных выборов в Мосгордуму и допуска на них снятых столичным избиркомом независимых кандидатов. Видеозапись, на которой Сосновскую бьют в живот, получила широкое распространение и резонанс.

Намекая на этот эпизод, в феврале журналист Андрей Ванденко поговорил о поведении силовиков на митингах с президентом Владимиром Путиным. Последний был непреклонен, настаивая на том, что нельзя выходить на запрещенные акции и что в таких случаях люди в форме правы по определению. По мнению Путина, активисты сами провоцировали полицию. Сосновская была расстроена этим мнением.

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