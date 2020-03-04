Мосгорсуд обязал нижестоящую инстанцию рассмотреть жалобу избитой на митинге Сосновской

Московский городской суд занял сторону политической активистки Дарьи Сосновской, пострадавшей прошлым летом от того, что правоохранитель нанес ей удар кулаком в живот на протестной уличной акции. Теперь подчиняющемуся ему Басманному суду придется рассмотреть жалобу, поданную со стороны девушки, передает "Коммерсант".

Инцидент имел место в Москве 10 августа - на митинге, где общественность пыталась добиться честных выборов в Мосгордуму и допуска на них снятых столичным избиркомом независимых кандидатов. Видеозапись, на которой Сосновскую бьют в живот, получила широкое распространение и резонанс.

Намекая на этот эпизод, в феврале журналист Андрей Ванденко поговорил о поведении силовиков на митингах с президентом Владимиром Путиным. Последний был непреклонен, настаивая на том, что нельзя выходить на запрещенные акции и что в таких случаях люди в форме правы по определению. По мнению Путина, активисты сами провоцировали полицию. Сосновская была расстроена этим мнением.