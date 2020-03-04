ЗакС и борец с коронавирусом

Петербургский парламент на заседании 4 марта одобрил кандидатуру нового вице-губернатора Олега Эргашева, пообещавшего сопротивляться распространению коронавируса. Оппозиции вновь не удалось либерализовать городской закон о митингах. Более того, было решено, что в городе останется только четыре гайд-парка. Под занавес пленарного заседания спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил с пламенной речью в поддержку нацгвардейцев, посоветовав петербуржцам при встрече силовиков снимать шапки и кланяться.

«Домитинговались 103 года назад и умыли кровью Россию». Так председатель парламента Петербурга Вячеслав Макаров ответил представителям оппозиционных фракций, желавшим смягчить городской закон о митингах. Экскурс в историю от руководителя петербургского отделения «Единой России» прозвучал за несколько минут до того, как его однопартийцы отклонили все поправки депутатов от других фракций.

Представители КПРФ и «Справедливой России» выступили с предложениями, принятие которых, по их мнению, могло бы развязать руки организаторам публичных акций и снизить количество несанкционированных массовых мероприятий. Например, предлагалось обязать Смольный вести электронную базу всех заявок на проведение массовых акций. Публичность и открытость единороссов не устроили. Эсер Алексей Ковалев предложил вернуть право митинговать на Дворцовой и Исаакиевской площадях, напомнив, что когда-то и сам организовывал там мероприятия, которые прошли мирно и никому не помешали. Партия власти идею не приняла. Коммунистка Ольга Ходунова просила не принимать поправку, запрещающую проводить мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00. Она считает, что эта норм фактически сделает невозможным согласование шествий и демонстраций. Ее тоже не послушали.

Председатель комитета по законодательству и член «Единой России» Денис Четырбок, полемизируя с оппозиционерами, отметил, что многие их предложения противоречат выводам Конституционного суда. Все поправки его комитета ЗакС принял единым пакетом. Они, в частности, разрешают проводить публичные акции у органов государственной власти, но запрещают митинговать в местах, где существует угроза обрушения зданий или сооружений. Кроме того, по предложению комитета снижено минимальное количество городских гайд-парков: с восьми до четырех. ЗАКС.Ру уже рассказывал, что об этом просили представители смольнинского комитета по вопросам законности, сообщившие депутатам, что четыре места для митингов в городе не используются. Вместо того, чтобы подобрать новые, удобные площадки для публичных акций, было решено просто сократить список городских гайд-парков. Напомним, что увеличение их количества было одной из предвыборных «фишек» Александра Беглова в 2019 году. От представителей его команды звучали даже призывы сделать не 8, а 12 мест для проведения публичных акций. Но все ограничилось маловостребованными парками и площадью Ленина, которая часто оказывается занятой из-за районных праздников и культурно-массовых мероприятий на 12 участников.

ЗакС утвердил новым вице-губернатором по вопросам здравоохранения и социальной защиты доктора медицинских наук, полковника запаса Олега Эргашева. Последние 10 лет он работал в комитете по здравоохранению Ленинградской области и занимался научной деятельностью. Его кандидатуру представил глава Петербурга Александр Беглов.

Первый же вопрос к Эргашеву касался коронавируса. Лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева поинтересовалась, считает ли он опасной для Петербурга мировую эпидемию. Будущий вице-губернатор ответил утвердительно, заверив, что в борьбе против распространения коронавируса нужно предпринимать самые серьезные меры.

- Предполагаю, что этот вопрос будет номер один на повестке при встрече с председателем комитета по здравоохранению, и будет номер один на ближайшие месяцы, - заявил Эргашев.

Он также объявил, что намерен посетить Боткинскую больницу и проверить, насколько она готова к борьбе с вирусом. Другим приоритетным вопросом чиновник назвал обеспечение петербуржцев необходимыми лекарственными препаратами. Депутатам кандидат явно понравился. Никто его решил не критиковать, да и вопросами долго не мучили. Против утверждения Эргашева проголосовали только двое.

- Я планирую свою деятельность направить в первую очередь на решение проблем национальной программы «Здравоохранение». Это семь региональных проектов, которые мы должны исполнять. Исполнять качественно, - сообщил Эргашев журналистам уже после того, как его кандидатуру утвердили депутаты.

Петербургский парламент готовится к рассмотрению поправок в Конституцию. Свои рекомендательные одобрения изменений в основной закон России законодательные органы регионов страны должны утвердить после рассмотрения вопроса в обеих палатах федерального парламента. Второе думское чтение назначено на 10 марта, не заставит себя ждать и третье чтение. Ожидается, что Совет Федерации примет документ 11 марта. ЗакС решил одобрить документ уже на следующий день, 12 марта. Ради этого было решено перенести пленарное заседание со среды на четверг и изменить регламент так, чтобы вопрос предварительно не рассматривался на комитете по законодательству. Больше всех этим решением возмутился беспартийный депутат Максим Резник.

- С чем я согласен, что тянуть особо нечего, потому что смысл этих поправок очень прост. Речь идет об одобрении формулы Володина «Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России», - отметил Резник.

В защиту президента выступил Вячеслав Макаров. По словам спикера, если бы в конце XX века Россию не возглавил Путин, страна могла бы развалиться как Советский Союз. Последние поправки лидера государства он назвал «очень актуальными в нынешних условиях», отметив, что наконец-то в Конституции решили прописать, что брак – это союз между мужчиной, а также положения о Боге и правопреемственности СССР. По мнению спикера, если сейчас в основном законе не указать, что русский народ государствообразующий, к 2099 году русский язык может исчезнуть.

- Речь идет о целостности России, о том, чтобы никто не влиял на политические процессы в России, - заверил спикер.

Через несколько минут ему вновь пришлось оппонировать Резнику, когда тот призвал коллег не поддерживать проект постановления о награждении сотрудников Росгвардии. Среди представленных к награде ЗакСа оказался главный нацгвардеец Петербурга Михаил Соболев.

- Это политическое решение. Фактически сегодня Законодательное собрание должно проголосовать [по вопросу] «Мы поддерживаем выполнение Росгвардией функции опричников и жандармов? Мы благодарны им за это?» Подчеркну, речь идет не о боевых заслугах, посмотрите в преамбуле [проекта постановление] – фактически это политическое одобрение действий опричников и жандармов при разгоне мирных манифестаций, - заявил Резник.

Спикер ЗакСа в ответ фактически закольцевал заседание парламента, вновь вернувшись к теме Февральской революции, которая «103 года назад умыла кровью Россию». От этой темы через обсуждение политики Михаила Горбачева он пришел к современной ситуации в стране. Макаров считает, что в 2020 году при встрече с нацгвардейцами люди должны снимать шапки и кланяться.

- Эти люди заслуживают не просто благодарности, а чтобы при виде них люди сразу срывали шапки и кланялись им в пояс, - подчеркнул единоросс. – Вместо того, чтобы быть с семьями в выходной день, вместо того, чтобы заниматься боевой подготовкой, вместо того, чтобы оттачивать свое профессиональное мастерство, заниматься тактикой и оперативным искусством, они охраняют [митинги] от провокаций… Этих людей надо лелеять и носить на руках. Они не только охраняют, они и выполняют боевые задачи, рискуя жизнью, здоровьем.

Через несколько минут непрерывного выступления Макаров повторил:

- Я еще раз говорю, когда встречаете офицера – снимите шапку, поклонитесь, скажите: «Спасибо вам за ваш ежедневный тяжелейший труд, за то, что вы так блестяще выполняете свой долг перед Родиной».

Следующее заседание ЗакСа состоится в четверг, 12 марта. Дискуссии о судьбах Родины, очевидно, продолжатся с новой силой.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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