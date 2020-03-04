Шнуров написал скабрезную песню про свое участие в будущих выборах

Новоявленный политический деятель, руководящий также музыкальной группой "Ленинград", Сергей Шнуров выложил в Instagram отрывок нового произведения, которое он со своей командой репетирует на студии.

Сочинение состоит преимущественно из мата и, в частности, указывает на то, что исполнитель намерен совершить с соперниками на предстоящих выборах половой акт. Заявление сопровождается характерными жестами.

В припеве Шнуров, говоря о себе как о политике, отождествляет себя с мужскими первичными половыми признаками.

Напомним, в 2000-е годы Шнуров исполнял песню "Несчастного случая", в тексте которой все кандидаты на выборах назывались людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вступив в Партию роста в феврале, музыкант подчеркнул, что сатирическая песня утратила актуальность и что не стоит воспринимать ее припев как его сегодняшнюю гражданскую позицию.

Ожидается, что в 2020 году музыкант и шоумен возглавит список Партии роста на выборах в Государственную думу.