В Петербурге определили и наградили "Женщину года - 2020"

Гран-при ежегодного конкурса "Женщина года - 2020", проводимого петербургским правительством, досталось директору музея-заповедника "Петергоф" Елене Кальницкой, передает пресс-служба Смольного. Вручавший премию губернатор Александр Беглов не дал усомниться собравшимся в том, что она абсолютно заслуженная.

"Для меня большая честь вручить эту награду Елене Яковлевне, которая более 11 лет возглавляет музей-заповедник «Петергоф» – достояние и визитную карточку нашего города", - приводятся слова чиновника.

Комплиментов от Беглова удостоились и остальные женщины в зале, которые все до единой предстали для него "самыми умными, самыми успешными и самыми красивыми".

Помимо гран-при, награда дается, в частности, в таких номинациях, как "вооруженные силы и правоохранительная деятельность", "индустрия моды и красоты", "образование и наука", "социальная работа", "туризм".

Лауреатов конкурса тринадцатый год подряд чествуют незадолго перед Международным женским днем.

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