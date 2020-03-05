"Антон Немкин" снова заставил суды Петербурга эвакуироваться

Несколько районных судов Петербурга по обыкновению начинают рабочий день с эвакуации из-за присланных угроз минирования, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Эвакуированы Петродворцовый и Смольнинский суд. Злоумышленник заявил о минировании практически всех станций петербургского метрополитерна и нескольких десятков школ. В адресе почте он «представился» как Антон Немкин.

Обновлено 10:30 Эвакуированы Василеостровский и Петроградский суды, злоумышленник заявил о минировании ряда университетов.

Волна эвакуаций судов и других объектов в Петербурге длится уже четвертый месяц, с 28 ноября. Практически каждый будний день злоумышленник сообщает о якобы заложенных бомбах в судах, на станциях метро, в школах, больницах, торговых центрах, иногда – на мостах. Каждый раз угроза оказывается ложной.

Отправитель писем регулярно упоминает бизнесмена Константина Малофеева. Он требует от него перечислить 120 биткоинов, которые пропали с криптобиржи WEX: ее считают связанной с Малофеевым. Криптобиржа рухнула в конце 2018 года. В конце 2019-го выяснилось, что автором писем может быть житель Украины, у которого на WEX «зависла» примерно такая сумма биткоинов.