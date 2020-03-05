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10:22

СМИ: Кремль думает о проведении досрочных выборов в Госдуму в 2020 году

фото ЗакС политика СМИ: Кремль думает о проведении досрочных выборов в Госдуму в 2020 году

В Кремле обсуждают идею провести выборы в Госдуму досрочно, уже в этом году, пишет «Проект» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

Идею досрочных выборов в Госдуму выдвинул внутриполитический блок Кремля, который курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, утверждают собеседники изданий. По их словам, тему досрочных выборов обсуждают сами депутаты, у руководства нет окончательного мнения по этому поводу. Плюсами считают возможность для Кремля сформировать выгодный для себя список депутатов и шансы на более высокие результаты «Единой России» на фоне смены правительства и принятия поправок в Конституцию.

По данным издания, если президент Владимир Путин примет окончательное решение, объявить об этом могут в ближайшие дни. В четверг, 5 марта, Путин проводит встречу с лидерами всех думских фракций.  Источники не исключают, что провести досрочные выборы предложат главы фракций, а Путин выскажет свое мнение.

Пока Конституция не предусматривает оснований для самороспуска созыва Госдумы. Это могут прописать в новой редакции основного закона. Сделать это нужно будет до 10 марта: в этот день Госдума рассмотрит законопроект о поправках во втором чтении. Если досрочные выборы и состоятся, то осенью, в единый день голосования.

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