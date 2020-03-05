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10:29

Горизбирком назначил довыборы в ЗакС на 7 июня

фото ЗакС политика Горизбирком назначил довыборы в ЗакС на 7 июня

Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначила довыборы депутата Законодательного собрания по 21 округу на 7 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Горизбирком решил не вносить в проект решения пункт об обязательном опубликовании документа в СМИ. При этом член ГИК Марина Жданова заверила коллег, что такая публикация будет сделана 10 марта.

Напомним, в ночь на 11 июня 2019 года скончался депутат ЗакСа Павел Зеленков, который представлял в парламенте 21 округ.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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