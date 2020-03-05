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10:44

Довыборы в ЗакС проведет ТИК №19

фото ЗакС политика Довыборы в ЗакС проведет ТИК №19

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5 марта возложила полномочия по проведению довыборов в Законодательное собрание Петербурга по 21 округу на территориальную избирательную комиссию №19, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

За возложение полномочий проголосовали девять членов Горизбиркома. Против такого решения выступили представители оппозиционных партий в ГИКе. В частности, член Горизбиркома от Партии роста Алексей Березин предложил альтернативный проект решения. Согласно документу (имеется в распоряжении ЗАКС.Ру), проводить выборы должна Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

По словам Березина, из решений и действий Центральной избирательной комиссии ясно, что, как правило, полномочия по довыборам возлагаются на региональную избирательную комиссию. Представителя Партии роста поддержала член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская. Она заявила, что работа Горизбиркома прозрачна и ГИК должен показать пример того, как может работать избирательная система Петербурга. По ее мнению, это особенно важно после того, как Центральная избирательна комиссия «отполоскала нас, простите за вульгаризм, на всю Россию».

Глава Горизбиркома Виктор Миненко заявил, что консультировался с ЦИК. Он  сообщил, что Центризбирком против создания специальной окружной комиссии, но не против передачи полномочий ТИКу.

За проект решения Березина проголосовало меньшинство членов Горизбиркома.

Ранее 5 марта ГИК назначил довыборы в ЗакС на 7 июня. О разногласиях между членами Горизбиркома ЗАКС.Ру писал ранее. Березин 4 марта сообщил изданию, что ГИК хочет отдать проведение выборов ТИК №19. По его мнению, голосование должен организовывать Горизбирком, чтобы они прошли открыто и гласно.

София Саттарова


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