ФБК оштрафован на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в Instagram

Симоновский суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, передает «Медиазона».

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП из-за отсутствия маркировки иноагента в Instagram фонда. 500 тысяч рублей – это максимальный штраф за подобное правонарушение.

В Симоновский суд всего поступило четыре протокола об иноагентах в отношении ФБК: по два на юрлицо и на должностное лицо – директора фонда Ивана Жданова.

В реестр иностранных агентов ФБК включили 9 октября прошлого года. Минюст обнаружил зарубежное финансирование фонда и незамедлительно прикрепил к нему соответствующий ярлык. Ведомство располагает информацией, что в ФБК поступали денежные средства от неких спонсоров из США и Испании.

В середине декабря 2019 года ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, так как она якобы отказалась от иностранного финансирования и возвратила деньги, полученные из-за рубежа, всем дарителям. Однако в январе суд счел, что вычеркивать фонд из перечня всё же не стоит.