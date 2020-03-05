В России зафиксирован седьмой случай заражения коронавирусом Прибывший в Россию гражданин Италии оказался заражен коронавирусом Covid-19, это седьмой случай заражения, подтвержденный в РФ, сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, болезнь у итальянца протекает в легкой форме. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. На 5 марта известно уже о семи случаях заражения в России или россиян. В феврале заболели двое граждан Китая: в Забайкальском крае и Тюменской области. Трое россиян, заразившиеся на лайнере «Даймон Принсесс» в Японии, находятся в Казани, еще один, вернувшись из Италии, – в Москве. Еще двое россиян заразились в ОАЭ. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен