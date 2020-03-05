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12:27

Злоумышленники "заминировали" три пассажирских самолета

фото ЗакС политика Злоумышленники "заминировали" три пассажирских самолета

Злоумышленники оставили анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах на борту трех пассажирских самолетов, передает ТАСС.

Утром 5 марта они сообщили о минировании самолета, летевшего из Москвы в Омск. Самолет не стал менять направление и приземлился в пункте назначения.

Еще один попавший под «минирование» рейс – Петербург-Симферополь. Он также благополучно приземлился в аэропорту назначения около полудня. Самолет и пассажиров ждут «дополнительные мероприятия, связанные с безопасностью».

Третий «заминированный» рейс – Москва-Сыктывкар – тоже благополучно приземлился в аэропорту назначения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что авторы этих ложных угроз понесут заслуженное наказание.

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