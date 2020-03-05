Мундеп МО «Южно-Приморский» попросил прокурора Петербурга вмешаться в ситуацию с «Жемчужным пляжем»

Муниципальный депутат МО «Южно-Приморский» Валерий Веремейчик направил письмо прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой провести проверку предполагаемых проектных решений строительства дорожных магистралей рядом с берегом Финского залива севернее микрорайона «Балтийская жемчужина».

- Проект планировки не соответствует региональным нормам градостроительного проектирования и водному кодексу, - заявил ЗАКС.Ру Веремейчик. – Магистрали имеют определенные нормативные радиусы закругления, радиусы поворотов и так далее. Когда в 2005 году Генпланом разрабатывался проект планировки территорий, еще предполагался намыв. Пересечение будущих объектов улицы Адмирала Черокова и Балтийского бульвара предполагалось как перекресток. Конечно, если бы это был перекресток, то все было бы нормально. Но сейчас получается так, что Балтийский бульвар переходит в улицу Черокова. Радиус закругления там ни в какие рамки не лезет – получается очень острый угол, машины будут просто улетать в залив. Получится аварийно опасная ситуация.

Напомним, жители «Балтийской жемчужины» провели уже несколько акций протеста против реализации существующего плана развития транспортных магистралей в локации. Они просят не строить магистраль вдоль береговой линии Финского залива, а сделать это место рекреационной зоной. В феврале проблему обсудили в городском Законодательном собрании на заседании профильной комиссии по экологической защите населения.

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