18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:59

Памфилова назвала время старта кампании по голосованию по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Памфилова назвала время старта кампании по голосованию по поправкам в Конституцию

Кампания по всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию стартует в день, когда вступит в силу вторая статья соответствующего законопроекта, который пока проходит чтение в Госдуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

По словам Памфиловой на Общероссийском электоральном медиафоруме, президент распоряжением правомерно возложил на ЦИК и избирательную систему России подготовку к организации голосования. «Вот уже то, что будет касаться порядка проведения голосования - это начнёт действовать, когда начнёт действовать вторая статья [закона]», - пояснила она.

ЦИК представит логотип и слоган кампании, вероятно, 11 марта, сообщила Памфилова. По ее словам, «уже сейчас» в регионах будут формировать «билборды, плакаты, все, все, что касается общероссийского голосования».

Невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке, голосование будет пакетным, отметила Памфилова. «Представьте себе, если бы была одна поправка, ну две, ну три, максимум четыре могли в бюллетень вместиться. Но когда набирается такой серьезный пакет <…>, это технологически немыслимо, не может быть бюллетень — книга целая», - заметила она.

Один из участников форума сравнил пакет поправок с комплексным обедом, где одно из блюд есть не хочется.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне», - ответила Памфилова.

По ее мнению, каждый может внимательно ознакомиться с пакетом поправок, поразмышлять, посмотреть, что к чему, и для себя решить, что перевешивает.

«Главные параметры, которые волнуют и важны для большинства, для всех наших граждан, они закрепляются, это остается, это важно. <…> Что перевешивает: то, что меня греет, и то, что я поддерживаю, или то, что категорически я не приемлю», - заключила глава ЦИК.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. 10-11 марта законопроект пройдет второе-третье чтение Госдумы, затем уйдет на одобрение в Совет Федерации. Президент Владимир Путин может подписать закон к 18 марта – годовщине присоединения Крыма к России.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

4 марта, 20:10 ЗакС и борец с коронавирусом

4 марта, 17:37 Петербургских депутатов Госдумы пока не пригласили на митинг за поправки в Конституцию

4 марта, 16:43 Цыпляев поддерживает "судебные" поправки в Конституцию

4 марта, 15:25 Шульман все больше тревожит "словоблудие" в конституционных поправках и их юридические последствия

4 марта, 13:59 Песков не видит ущемления прав этносов в поправке о государствообращующем народе в России

4 марта, 12:34 ЗакС Петербурга перенес заседание и изменил регламент ради поправок в Конституцию

4 марта, 10:23 Только один депутат не захотел переносить заседание ЗакСа из-за поправок в Конституцию

3 марта, 20:26 ВС РФ отказался признать незаконным распоряжение Путина о голосовании по поправкам в Конституцию

3 марта, 17:58 Смольный ищет волонтеров на голосование по поправкам в Конституцию

3 марта, 16:55 Песков пообещал своевременное прояснение поправки Путина в Конституцию о боге


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
13:56 Общежитие СЗГМУ закрыли на карантин из-за заразившегося коронавирусом студента из Италии

13:26 Угрожавшего судье из-за приговора Котову воронежца оштрафовали на 300 тысяч рублей

13:06 Муниципал: Калининский суд Петербурга повторно рассмотрит иск об отмене выборов в МО «Прометей»

12:59 Памфилова назвала время старта кампании по голосованию по поправкам в Конституцию

12:50 Муниципал: Мундеп МО «Южно-Приморский» попросил прокурора Петербурга вмешаться в ситуацию с «Жемчужным пляжем»

12:27 Злоумышленники "заминировали" три пассажирских самолета

11:58 В России зафиксирован седьмой случай заражения коронавирусом

11:30 ФБК оштрафован на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в Instagram

11:08 ГИК отказался назначать представителя "Наблюдателей Петербурга" членом ТИК №5

10:54 Путин: Евгений Касперский в своей сфере ничем не хуже Илона Маска

10:49 Прием документов на участие в довыборах в ЗакС начнется 13 марта

10:44 Довыборы в ЗакС проведет ТИК №19

10:29 Горизбирком назначил довыборы в ЗакС на 7 июня

10:22 СМИ: Кремль думает о проведении досрочных выборов в Госдуму в 2020 году

9:55 "Антон Немкин" снова заставил суды Петербурга эвакуироваться

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru