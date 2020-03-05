Угрожавшего судье из-за приговора Котову воронежца оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал жителя Воронежа Михаила Квасова на 270 тысяч рублей, признав виновным в угрозах судье Тверского суда столицы Станиславу Минину, передает «Медиазона».

Квасов признан виновным в нарушении ч. 1 ст. 296 УК РФ (угрозы судье). Минин вынес приговор по делу активиста Константина Котова, который отправился на четыре года в колонию по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга). В марте приговор Котову был направлен на новое рассмотрение, пока он под арестом до 2 мая.

Квасов, по данным гособвинения, под постом с фотографией Минина и информацией о приговоре Котову оставил комментарий, в котором призвал выходить на митинги и угрожал судье смертью. Сам Квасов настаивал, что угрожать судье он не собирался, а его комментарий касался абстрактной ситуации. Прокуратура настаивала на штрафе в 300 тысяч рублей, сторона защиты – на оправдании или минимальном наказании.