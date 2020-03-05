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13:56

Общежитие СЗГМУ закрыли на карантин из-за заразившегося коронавирусом студента из Италии

фото ЗакС политика Общежитие СЗГМУ закрыли на карантин из-за заразившегося коронавирусом студента из Италии

Общежитие СЗГМУ имени Мечникова в Петербурге закрыто на карантин после того, как из него увезли заболевшего коронавирусной инфекцией итальянского студента, приехавшего из Милана, передает «Фонтанка.ру».

Ранее этот случай заражения подтвердил Роспотребнадзор. По данным издания, студента зовут Рикардо, и вместе с ним в больницу отправили четверых контактрировавших с ним студентов.

Людей в чумных костюмах и особых мер охраны журналисты на месте событий не заметили, зато увидели студентов, которые закупились продуктами. Заметив к себе интерес, некоторые студенты стоят у окон в масках и запускают бумажные самолетики с надписями «помогите».

Итальянский студент стал седьмым человеком, у которого подтвержден коронавирус на территории России. По данным издания, сейчас он находится в изолированном боксе Боткинской больницы в удовлетворительном состоянии.

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