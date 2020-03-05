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14:55

Главы партий в Петербурге хотят назначить наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Главы партий в Петербурге хотят назначить наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию

Представители ЛДПР, КПРФ и «Яблока» обратились к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой наделить парламентские партии правом назначать наблюдателей на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, текст обращения лидер «Справедливой России» в Петербурге Марина Шишкина опубликовала в своем Telegram-канале.

Кроме Шишкиной, обращение подписали депутат ЗакСа Максим Резник, глава фракции КПРФ Ольга Ходунова, глава петербургского отделения ЛДПР Юрий Ломакин и председатель петербургского «Яблока» Екатерина Кузнецова. Они считают, что необходимо позволить партиям, имеющим представительство в Госдуме, назначить наблюдателей на голосование, и требуют внести соответствующую норму в порядок подготовки и проведения голосования, который формирует ЦИК.

«Считаем непосредственное участие парламентских политических партий в контроле за ходом общероссийского голосования и подведения его итогов обязательным условием для соблюдения демократического принципа гласности, который должен применяться в отношении любого формата всенародного волеизъявления в целях сохранения неприкосновенности его результатов вне зависимости от его названия и правового статуса», - заявили представители партий.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. 10-11 марта законопроект пройдет второе-третье чтение Госдумы, затем уйдет на одобрение в Совет Федерации. Президент Владимир Путин может подписать закон к 18 марта – годовщине присоединения Крыма к России.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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