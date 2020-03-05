18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:15

Эргашев официально вступил в должность вице-губернатора

фото ЗакС политика Эргашев официально вступил в должность вице-губернатора

Глава Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Олега Эргашева на должность вице-губернатора, сообщает официальный сайт городского правительства.

В ведении нового чиновника будут находиться работа комитетов по здравоохранению, по социальной политике, городские управления ветеринарии и социального питания

Накануне, 4 марта, его кандидатуру одобрило большинство депутатов ЗакСа (44 человека против двух).

Последние десять лет Эргашев работал главным хирургом комитета по здравоохранению Ленобласти, был профессором кафедры госпитальной хирургии №2 Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова. Новый вице-губернатор имеет звание полковника медицинской службы в запасе.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:33 Милонов выступает за развитие системы электронных рецептов в аптеках

16:12 Журналист Голунов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

15:48 Памфилова не видит необходимости в "дне тишины" перед голосованием по поправкам в Конституцию

15:15 Эргашев официально вступил в должность вице-губернатора

14:55 Главы партий в Петербурге хотят назначить наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию

14:55 Милонов и Амосов обсудят эффективность госуправления в Петербурге

14:29 Екатеринбургские активисты решили отметить годовщину смерти Сталина салютом

14:27 Муниципал: «Яблочники» из «Литейного округа» не смогли попасть в здание муниципалитета из-за отсутствия воды

14:26 Докопался до уголовки

13:56 Общежитие СЗГМУ закрыли на карантин из-за заразившегося коронавирусом студента из Италии

13:26 Угрожавшего судье из-за приговора Котову воронежца оштрафовали на 300 тысяч рублей

13:06 Муниципал: Калининский суд Петербурга повторно рассмотрит иск об отмене выборов в МО «Прометей»

12:59 Памфилова назвала время старта кампании по голосованию по поправкам в Конституцию

12:50 Муниципал: Мундеп МО «Южно-Приморский» попросил прокурора Петербурга вмешаться в ситуацию с «Жемчужным пляжем»

12:27 Злоумышленники "заминировали" три пассажирских самолета

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru