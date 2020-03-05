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15:48

Памфилова не видит необходимости в "дне тишины" перед голосованием по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Памфилова не видит необходимости в "дне тишины" перед голосованием по поправкам в Конституцию

Голосование за поправки в Конституцию, с точки зрения главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, не слишком нуждается в установлении "дня тишины", который положено вводить перед обычными выборами, передают "Ведомости". Более того, она даже рассчитывает на то, что никто не будет мешать гражданам публично обсуждать общественно важную тему поправок в день, предшествующий будущему плебисциту.

"Возможно, это сделает живее процесс выборов и не будет отвлекать избиркомы от основной работы. Во многих странах нет дня тишины, и ничего страшного там не происходит", - привела чиновница свой довод.

По ее мнению, если что-либо будет указывать на "успешность" этого эксперимента, то резонно отменить "день тишины" и на традиционных выборах того или иного уровня в дальнейшем.

Ожидается, что президент Владимир Путин примет уже внесенные в окончательном виде в Госдуму ко второму чтению поправки 18 марта. В утвержденном виде россиянам предложат их одобрить на некоем всенародном голосовании, которое будет проходить в различных формах месяцем позже.

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