Журналист Голунов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

В рамках уголовного дела о подбрасывании наркотиков журналисту "Медузы" Ивану Голунову и незаконном его задержании Следственный комитет назначил ему психолого-психиатрическую экспертизу, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. По его мнению, это совершенно нормальная процедура, необходимая для расследования такого рода дела.

"В детстве он наблюдался у психолога в связи с тем, что картавил, были раньше такие правила. Но в 2013 году уже успешно проходил экспертизу и получил паспорт моряка. Данная экспертиза однодневная, так называемая пятиминутка", - рассказал юрист.

Дата проведения медицинской экспертизы пока не называется.

Скандальное уголовное дело против Ивана Голунова возбудили в июне 2019 года и вскоре, после громкой общественной кампании в его поддержку, закрыли. Вмешательство в проблему президента Владимира Путина привело к тому, что в январе суд арестовал пятерых бывших полицейских. Они обвиняются в хранении и сбыте наркотиков, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями.