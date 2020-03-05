18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

16:12

Журналист Голунов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

фото ЗакС политика Журналист Голунов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

В рамках уголовного дела о подбрасывании наркотиков журналисту "Медузы" Ивану Голунову и незаконном его задержании Следственный комитет назначил ему психолого-психиатрическую экспертизу, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. По его мнению, это совершенно нормальная процедура, необходимая для расследования такого рода дела.

"В детстве он наблюдался у психолога в связи с тем, что картавил, были раньше такие правила. Но в 2013 году уже успешно проходил экспертизу и получил паспорт моряка. Данная экспертиза однодневная, так называемая пятиминутка", - рассказал юрист.

Дата проведения медицинской экспертизы пока не называется.

Скандальное уголовное дело против Ивана Голунова возбудили в июне 2019 года и вскоре, после громкой общественной кампании в его поддержку, закрыли. Вмешательство в проблему президента Владимира Путина привело к тому, что в январе суд арестовал пятерых бывших полицейских. Они обвиняются в хранении и сбыте наркотиков, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

26 февраля, 16:17 Признавшегося в подбросе наркотиков Голунову полицейского перевели под домашний арест

25 февраля, 20:57 Экс-полицейский Коновалов рассказал, как подбросил наркотики при задержании Голунова

21 февраля, 14:51 СК просит освободить из-под стражи фигуранта дела Голунова, "сдавшего" начальника

14 февраля, 15:22 Голунов получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за незаконное преследование

10 февраля, 17:08 Москвичей оштрафовали за июньскую акцию в поддержку Голунова

5 февраля, 11:40 Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед Голуновым за незаконное преследование

4 февраля, 13:13 Адвокат требует, чтобы Краснов признал незаконным отказ прокуратуры извиняться перед Голуновым

3 февраля, 18:47 Генпрокуратура не стала извиняться перед журналистом Голуновым

31 января, 14:33 Максим Шевченко: Аресты полицейских по делу Голунова не имеют отношения к праву

30 января, 20:53 По делу Голунова посадили в СИЗО пятого экс-полицейского


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:33 Милонов выступает за развитие системы электронных рецептов в аптеках

16:12 Журналист Голунов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

15:48 Памфилова не видит необходимости в "дне тишины" перед голосованием по поправкам в Конституцию

15:15 Эргашев официально вступил в должность вице-губернатора

14:55 Главы партий в Петербурге хотят назначить наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию

14:55 Милонов и Амосов обсудят эффективность госуправления в Петербурге

14:29 Екатеринбургские активисты решили отметить годовщину смерти Сталина салютом

14:27 Муниципал: «Яблочники» из «Литейного округа» не смогли попасть в здание муниципалитета из-за отсутствия воды

14:26 Докопался до уголовки

13:56 Общежитие СЗГМУ закрыли на карантин из-за заразившегося коронавирусом студента из Италии

13:26 Угрожавшего судье из-за приговора Котову воронежца оштрафовали на 300 тысяч рублей

13:06 Муниципал: Калининский суд Петербурга повторно рассмотрит иск об отмене выборов в МО «Прометей»

12:59 Памфилова назвала время старта кампании по голосованию по поправкам в Конституцию

12:50 Муниципал: Мундеп МО «Южно-Приморский» попросил прокурора Петербурга вмешаться в ситуацию с «Жемчужным пляжем»

12:27 Злоумышленники "заминировали" три пассажирских самолета

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru