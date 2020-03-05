18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:14

Невзоров развенчал поправку о "государствообразующих языке и народе"

фото ЗакС политика Невзоров развенчал поправку о "государствообразующих языке и народе"

Петербургский публицист Александр Невзоров нашел самой смешной из предлагаемых к принятию поправок в Конституцию ту, которая закрепляет за русским языком и за русским народом статус государствообразующих. Именно с ней, по его мнению, представители власти самым наглядным образом сели в лужу, "приревновав к славе стендаперов и тоже желая смешить народ". Объясняет он свой взгляд просто: это не может быть правдой и даже не может быть выгодной ложью. При этом спикер отмечает, что для изрядной части патриотического сообщества традиционно представляет гордость отсылка к временам, когда знать изъяснялась охотнее всего по-французски.

Что касается народа, то здесь для Невзорова дела обстоят еще более комично.

"Проблема заключается в том, что в разное время подавляющее большинство этого народа было представлено рабами, которые, как коровы, козы или чемоданы, находились в собственности тех, кто русского языка преимущественно не знал и говорил по-французски. Если кто-то и решал заняться государствообразованием, то этот процесс государствообразования мог быть быстро очень прерван, поскольку любого государствообразователя в любую минуту могли продать, заложить, выпороть на конюшне до смерти или угнать куда-нибудь в рекруты", - поиронизировал он в авторской радиопрограмме.

Напомним, что в число резонансных поправок, которые президент Владимир Путин должен будет подписать в качестве закона 18 марта, вошла поправка с упоминанием бога, а также поправка, закрепляющая союз мужчины и женщины как единственно возможную форму брака. Глава ЦИК Элла Памфилова выступает за то, чтобы перед всенародным голосованием за измененение основного закона не вводился традиционный для электоральных мероприятий день тишины.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:15 Радзиховский выделил два главных мотива для переписывания Конституции

15:48 Памфилова не видит необходимости в дне тишины перед голосованием по поправкам в Конституцию

14:55 Главы партий в Петербурге хотят назначить наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию

12:59 Памфилова назвала время старта кампании по голосованию по поправкам в Конституцию

4 марта, 20:10 ЗакС и борец с коронавирусом

4 марта, 17:37 Петербургских депутатов Госдумы пока не пригласили на митинг за поправки в Конституцию

4 марта, 16:43 Цыпляев поддерживает "судебные" поправки в Конституцию

4 марта, 15:25 Шульман все больше тревожит "словоблудие" в конституционных поправках и их юридические последствия

4 марта, 13:59 Песков не видит ущемления прав этносов в поправке о государствообращующем народе в России

4 марта, 12:34 ЗакС Петербурга перенес заседание и изменил регламент ради поправок в Конституцию


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:05 Житель Калуги получил пять лет колонии за оправдание терроризма в соцсетях

18:41 На намыве Васильевского острова досрочно начал работу первый детский сад

18:35 ЛДПР на довыборы в ЗакС выдвинет главу реготделения Ломакина

18:15 Радзиховский выделил два главных мотива для переписывания Конституции

17:40 Активисты возмутились вторым по счету ларьком-препятствием на Владимирской

17:14 Невзоров развенчал поправку о "государствообразующих языке и народе"

16:33 Милонов выступает за развитие системы электронных рецептов в аптеках

16:12 Журналист Голунов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу

15:48 Памфилова не видит необходимости в дне тишины перед голосованием по поправкам в Конституцию

15:15 Эргашев официально вступил в должность вице-губернатора

14:55 Главы партий в Петербурге хотят назначить наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию

14:55 Милонов и Амосов обсудят эффективность госуправления в Петербурге

14:29 Екатеринбургские активисты решили отметить годовщину смерти Сталина салютом

14:27 Муниципал: «Яблочники» из «Литейного округа» не смогли попасть в здание муниципалитета из-за отсутствия воды

14:26 Докопался до уголовки

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru