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17:40

Активисты возмутились вторым по счету ларьком-препятствием на Владимирской

фото ЗакС политика Активисты возмутились вторым по счету ларьком-препятствием на Владимирской

Активисты Центрального района во второй раз за последнее время выразили свое недовольство городской средой, создавшейся на Владимирской площади. После того, как в январе здесь появилась мешающая проходу будка общепита, пейзаж дополнился еще одной торговой точкой подобной формации. Там наливают кофе и продают пирожки, несмотря на то, что по документам ларек регистрировали как пункт продажи газет и билетов на транспорт. Граждане отмечают, что из-за этого свободно ходить между станциями метро "Владимирская" и "Достоевская" стало еще сложнее.

В посте группы "Центральный район за комфортную среду обитания" говорится, что из КИО и администрации района уже пришли бюрократические "отписки" на заданную тему. Теперь активисты добиваются тематического совещания с участием чиновников и "общественников".

"Если власти же и дальше продолжат издеваться над городской средой и жителями района, то придется открывать краудфандинг на покупку болгарки с последующим вывозом остатков павильона. Ну а если без шуток, то потребуем выкинуть с постов тех лиц, что не только ответственны за этот беспредел по согласованию бездарной схемы НТО, но и предпочитают вместо помощи горожанам отвечать чиновничьим футболом", - пишут авторы.

Согласно действующим документам, аренда обоих ларьков, названных активистами "убогими коробками", рассчитана на пять лет.

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Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"


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