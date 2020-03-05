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18:35

ЛДПР на довыборы в ЗакС выдвинет главу реготделения Ломакина

фото ЗакС политика ЛДПР на довыборы в ЗакС выдвинет главу реготделения Ломакина

Петербургское отделение ЛДПР на довыборах в Законодательное собрание по 21 округу планирует выдвинуть своего руководителя Юрия Ломакина, сообщил ЗАКС.Ру заместитель координатора по идеологической работе реготделения партии Максим Стецура. По его словам, решение принято 5 марта на партийном собрании.

Стецура добавил, что реготделению еще предстоит провести собрание для официального утверждения кандидатуры Ломакина. Пока же партия выбрала его, заявил замкоординатора.

Напомним, Ломакин стал координатором петербургского отделения ЛДПР в ноябре 2019 года. Он занял место приостановившего членство в партии Олега Капитанова, который оставил мандат депутата ЗакСа и перешел на работу в Смольный. 

Санкт-Петербургская избирательная комиссия назначила довыборы в ЗакС на 7 июня. Документы у кандидатов комиссия начнет принимать с 13 марта. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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