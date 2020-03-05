На намыве Васильевского острова досрочно начал работу первый детский сад

Первый детский сад, который призван обслуживать жилые комплексы на намывных территориях Васильевского острова в непосредственной близости от них, открылся 5 марта, передает сайт городского правительства. Учреждение рассчитано на 140 мест.

Присутствовавший на церемонии открытия губернатор Александр Беглов пообещал, что до конца года откроются еще два садика и начнется возведение школы.

"Строители приложили все силы, чтобы детский сад был открыт досрочно и сделали мамам подарок к 8 марта", - объявил чиновник.

Для него важно, что здание детского сада, который перешел в ведение 642-й школы, досталось городу от застройщика в лице компании "Вымпел" даром.

Отметим, что минувшей осенью жильцы новостроек, которыми усеяна территория намыва за гостиницей "Прибалтийская", выходили на протестные акции, требуя скорейшего открытия объектов социальной инфраструктуры.

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