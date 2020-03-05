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18:41

На намыве Васильевского острова досрочно начал работу первый детский сад

фото ЗакС политика На намыве Васильевского острова досрочно начал работу первый детский сад

Первый детский сад, который призван обслуживать жилые комплексы на намывных территориях Васильевского острова в непосредственной близости от них, открылся 5 марта, передает сайт городского правительства. Учреждение рассчитано на 140 мест.

Присутствовавший на церемонии открытия губернатор Александр Беглов пообещал, что до конца года откроются еще два садика и начнется возведение школы.

"Строители приложили все силы, чтобы детский сад был открыт досрочно и сделали мамам подарок к 8 марта", - объявил чиновник.

Для него важно, что здание детского сада, который перешел в ведение 642-й школы, досталось городу от застройщика в лице компании "Вымпел" даром.

Отметим, что минувшей осенью жильцы новостроек, которыми усеяна территория намыва за гостиницей "Прибалтийская", выходили на протестные акции, требуя скорейшего открытия объектов социальной инфраструктуры.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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