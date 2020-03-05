Житель Калуги получил пять лет колонии за оправдание терроризма в соцсетях

Калужанина Ивана Любшина 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии общего режима за оправдание терроризма в сети "ВКонтакте", сообщает Telegram-канал главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова. Прокуратура запрашивала для мужчины 6 лет и 1 месяц реального срока.

Любшину стоил свободы комментарий к новости о теракте, совершенном у дверей архангельского ФСБ осенью 2018 года. Ранее он жаловался на пытки сотрудников ФСБ в процессе задержания.

Адвокат осужденного Татьяна Молоканова будет подавать апелляцию.

Наиболее известный пример уголовного дела по статье об оправдании терроризма - дело псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая попала под государственное преследование за попытку анализа того же самого теракта. Ей грозит до семи лет лишения свободы.