Кандидаты не определены, довыборы назначены

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 марта назначила дополнительные выборы депутата в Законодательное собрание Петербурга по 21 округу. Голосование пройдет 7 июня, а организовывать его будет территориальная избирательная комиссия №19. Из уже известных кандидатов на свободный мандат – представитель «Справедливой России» Илья Шмаков и координатор петербургского отделения ЛДПР Юрия Ломакин. Остальные партии не раскрывают имена своих кандидатов или еще не определили их.

Не прошло и года

Назначение дополнительных выборов в Законодательное собрание Петербурга по 21 округу ждали почти год. Депутат от «Единой России» по этому округу Павел Зеленков скончался в июне 2019 года. О его смерти стало известно в ночь на 11 число. О прекращении полномочий Зеленкова ЗакС заявил на заседании 19 июня.

С тех пор велись разговоры о дополнительных выборах в городской парламент. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров предположил, что голосование назначат на третье или четвертое воскресенье сентября 2019 года. Член ГИК Дмитрия Краснянский в июле 2019 года сообщил, что в сентябре выборы точно не состоятся. Он же пояснил, что дату выборов назначают за 80-100 дней до голосования. Также Краснянский рассказал, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия должна определиться с датой в течение года после прекращения полномочий Зеленкова. То есть Горизбирком обязан назначить довыборы до середины марта 2019 года, уточнил член ГИК.

Сделал это Горизбирком как раз в начале месяца – 5 марта. Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании единогласно утвердила датой предстоящего голосования 7 июня. По словам члена ГИК Марины Ждановой, решение Горизбиркома будет опубликовано 10 марта, а документы у кандидатов начнут принимать 13 марта.

Не так единогласны члены ГИКа были в вопросе выбора ответственной за проведение выборов комиссии. Заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова озвучила проект решения: предлагается возложить полномочия по подготовке и проведению выборов на территориальную избирательную комиссию №19.

ТИК №19 работает на территории Московского района. В 2019 году территориальный избирком курировал работу комиссий муниципальных образования «Звездное» и «Гагаринское». На их деятельность неоднократно жаловались представители оппозиционных партий: там замечали «фейковые» очереди, представителям оппозиции отказывали в регистрации. Работе подставной очереди в ИКМО «Гагаринское» способствовал председатель этого избиркома Алекси Цхададзе, выяснил корреспондент ЗАКС.Ру.

Представители четырех оппозиционных партий в Горизбиркоме выступили против возложения полномочий по довыборам на ТИК №19. В частности, член ГИК от Партии роста Алексей Березин подготовил альтернативный проект. Согласно документу (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), организовывать и проводить выборы должна Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Эту идею поддержала член ГИК от «Яблока» Ольга Покровская. По ее словам, работа Горизбиркома в основном открыта и понятна избирателям. Проводя довыборы ГИК может показать положительный сценарий работы избирательной системы Петербурга, считает представительница «Яблока».

- Я полагаю, мы должны показать пример того, как может работать избирательная система Санкт-Петербурга, насколько она может быть прозрачна, предсказуема и ответственна. Это особенно важно после известных событий, когда Центральная избирательная комиссия вообще отполоскала нас, простите за вульгаризм, на всю Россию. Я полагаю, мы в состоянии это сделать, - сказала Покровская.

Березин на заседании заявил, что аналогичного мнения придерживается и Центральная избирательная комиссия.

- В принципе, насколько нам известно из процесса заседаний Центральной избирательной комиссии, основная практика в Российской Федерации, что на дополнительных выборах регионального и федерального значения по одномандатным округам Госдумы полномочия, как правило, возлагаю все-таки на субъектовые избирательные комиссии, которые способы провести выборы в одном одномандатном округе, - сообщил член ГИК.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко выразил несогласие. Он заявил, что с Центризбиркомом проходили консультации – ЦИК не против передачи полномочий ТИКу. Большинство членов ГИКа предложение Березина не поддержали и высказались за передачу полномочий по организации довыборов ТИК №19.

Все на одного

Из шести представленных в петербургском парламенте партий имена своих кандидатов пока назвали только две.

Руководительница регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина еще в ноябре 2019 года заявила, что выдвигаться будет заместитель главы муниципального образования «Автово» Илья Шмаков. Его кандидатуру утвердило петербургское бюро эсеров, уточнила Шишкина. Она подтвердила ЗАКС.Ру 4 марта, что решение партии не изменилось – в довыборах от «Справедливой России» участие примет Шмаков.

Еще одна партия определившаяся со своим кандидатом – ЛДПР, сообщил ЗАКС.Ру заместитель координатора по идеологической работе реготделения партии Максим Стецура. Он заявил, что либерал-демократы решили выдвинуть координатора местного отделения партии Юрия Ломакина.

- У нас кандидатом будет координатор регионального отделения Ломакин Юрий Николаевич. В любом случае у нас будет проводиться собрание, где мы все это утвердим либо не утвердим. Но пока кандидатура – он, - рассказал Стецура.

Свой кандидат есть и у КПРФ, сообщила ЗАКС.Ру глава регионального отделения партии Ольга Ходунова. При этом, она сказала, что пока имя претендента не раскрывается.

Партия роста со своим кандидатом еще не определилась, сообщил ЗАКС.Ру глава регионального отделения политической организации Павел Швец. По его словам, это оказалось сложной задачей.

- Пока мы не определились с кандидатами. У нас Шнуров есть среди вариантов. Отличный кандидат. Я считаю, если бы Сергей согласился, то это было бы здорово. Но пока нет такого решения, - рассказал Швец.

Глава фракции Партии роста в ЗакСе Оксана Дмитриева заявила, что партия определится с выдвижением после съезда в Москве 21 марта.

Сергей Шнуров вступил в Партию роста в феврале 2020 года. Тогда он не подтвердил и не опроверг предположений о его намерении участвовать в довыборах в ЗакС или в выборах в Государственную Думу в 2021 году.

У «Яблока» есть несколько желающих занять свободный мандат в городском парламенте, рассказала ЗАКС.Ру глава петербургского отделения партии Екатерина Кузнецова. Она уточнила, что сейчас претендентов около пяти человек. Кузнецова добавила, что «Яблоко» проведет конференцию и о кандидате от партии станет известно 17-18 марта.

Пресс-служба петербургского отделения «Единой России» в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что пока не обладает информацией о возможном кандидате. Пресс-секретарь обещал уточнить информацию, но на момент выхода публикации подробностей от «Единой России» не поступило.

Лидер петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович сообщил изданию, что партия в довыборах не заинтересована. При этом, по его словам, партия выскажет свою позицию по кандидатам.

- Мы непосредственно участвовать в выборах, наверное, не будем. Я предполагаю так, хотя официального решения еще нет. Даже если нашего кандидата не будет, мы в любом случае выскажемся за какого-то кандидата либо против кого-то из кандидатов, - заявил Малинкович.

Он добавил, что окончательное решение о выдвижении кандидата будет принято на комитете партии. Если кто-то захочет идти в ЗакС, то его «вполне возможно» «Коммунисты России» выдвинут, отметил глава реготделения партии.

«Движение демократического обновления», одним из основателей которого является бывший «яблочник» Михаил Амосов, не планирует участвовать в довыборах. Представитель ДДО Вадим Сафонов сообщил, что вопрос еще будет обсуждаться, но пока организация «никаких кандидатов не анонсирует».

Координатор движения «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров сам выдвигаться в депутаты ЗакСа пока не планирует. Он сообщил, что движение раздумывает над проведением праймериз на своей площадке.

- Если говорить про эти довыборы, то мы думаем о том, что нам важно провести процедуру праймериз. Поэтому мы сейчас обсуждаем этот процесс. Я думаю, что в ближайшее время мы выступим с такой инициативой, чтобы на базе «Объединенных демократов» была возможность, скажем так, заранее определить кандидата, которого мы будем поддерживать, - заявил Пивоваров.

Он добавил, что пока не решено, как будет участвовать в выборах победивший в праймериз кандидат. Возможно, он пойдет самовыдвиженцем, а возможно «Объединенные демократы» договорятся с какой-либо партией, ответил Пивоваров.

София Саттарова

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