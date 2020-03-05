На Васильевском острове одноэтажное старинное здание сделают пятиэтажным

Построенное до 1917 года здание во дворе 2 дома по 19-й линии Васильевского острова станет выше в пять раз, пишет специализированное издание "Канонер". К единственному этажу добавятся еще четыре, несмотря на уверения подрядчика, что высотность флигеля не поменяется. Он же в лице компании "СЗ ЭСК" ранее обещал, что полный снос не входит в его планы и что речь идет исключительно о реставрации.

Тем временем, строительное издание называет запланированные работы не иначе, как реконструкцией: минувшей осенью одну из секций дома разобрали.

В планах исполнителя работ - открыть во флигеле некий дом социального обслуживания. В свою очередь, КГИОПу известно, что новая высота составит не более 15 метров.

Фото: Дмитрий Ратников