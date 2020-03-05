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20:42

ПМЭФ в 2020 году не состоится из-за эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика ПМЭФ в 2020 году не состоится из-за эпидемии коронавируса

Петербургский международный экономический форум, традиционно проводящийся в июне, отменили в нынешнем году из-за развивающейся эпидемии коронавируса, передает "Коммерсант". Информацию об этом озвучил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса уже отменено более 400 крупномасштабных мероприятий.

Заболевшие имеются уже на каждом континенте. Больше всего их в Азии, где и зародилась новая инфекция. Заразилось с начала января свыше 90 тысяч человек, умерло - свыше трех тысяч. Страны, лидирующие по числу погибших от недуга - Китай ("родина" вируса), Иран и Южная Корея.

5 марта стало известно о первом заразившемся петербуржце, из-за которого закрыли на карантин общежитие медицинского университета имени Мечникова.

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