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20:57

Шлосберг объяснил, чем плох бойкот голосования по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Шлосберг объяснил, чем плох бойкот голосования по поправкам в Конституцию

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг постарался убедить широкую аудиторию в том, что 22 апреля всем демократическим гражданам выгоднее всего будет не игнорировать всенародное голосование по поправкам в Конституцию, а голосовать против них. У него нашлось два основных аргумента в защиту "яблочной" позиции.

"Первое - вы никогда не докажете, что ваши сознательные голоса бойкотирования голосования по Конституции могут быть экстраполированы на голоса всех не участвующих граждан. Второе - освобождая свой бюллетень от вашего волеизъявления, вы усиливаете, лично усиливаете риски на фальсификацию итогов голосования", - отметил он в эфире "Эха Москвы".

Политик убежден, что неявка на участки представляет собой прямую поддержку действующей власти, и это вряд ли подразумевается бойкотирующими.

Шлосберг также сообщил, что работа его однопартийцев над составлением альтернативной Конституции в настоящее время активно ведется: "это работа не в стол, не до 22 апреля, это работа на ближайшее историческое будущее".

Ранее за бойкот выступали политики Евгений Ройзман и Максим Шевченко. Политик Алексей Навальный считает тему поправок не заслуживающей серьезного внимания, поскольку на изменение основного закона, задуманное властью, по его мнению, общество не в силах повлиять.

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