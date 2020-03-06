Новым главврачом Боткинской больницы стал глава Центра по профилактике и борьбе со СПИД

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев представил коллективу инфекционной больницы имени Боткина нового главного врача – Дениса Гусева, сообщили в Смольном.

Гусев ранее был главным врачом ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с 2015 года. Выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова, с 2016 года – главный внештатный специалист комитета по здравоохранению по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Прежний главврач Боткинской больницы, Алексей Яковлев, занимал свой пост на протяжении 25 лет. Он был уволен по инициативе комздрава после того, как несколько пациентов сбежали из-под карантина по подозрению на коронавирусную инфекцию. Депутаты ЗакСа призывали отменить его увольнение.

Эргашев стал новым вице-губернатором накануне, заменив перешедшую на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анну Митянину.

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