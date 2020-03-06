18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:25

Новым главврачом Боткинской больницы стал глава Центра по профилактике и борьбе со СПИД

фото ЗакС политика Новым главврачом Боткинской больницы стал глава Центра по профилактике и борьбе со СПИД

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев представил коллективу инфекционной больницы имени Боткина нового главного врача – Дениса Гусева, сообщили в Смольном.

Гусев ранее был главным врачом ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с 2015 года. Выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова, с 2016 года – главный внештатный специалист комитета по здравоохранению по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Прежний главврач Боткинской больницы, Алексей Яковлев, занимал свой пост на протяжении 25 лет. Он был уволен по инициативе комздрава после того, как несколько пациентов сбежали из-под карантина по подозрению на коронавирусную инфекцию. Депутаты ЗакСа призывали отменить его увольнение.

Эргашев стал новым вице-губернатором накануне, заменив перешедшую на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге Анну Митянину.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:53 Дмитриева обратилась к Эргашеву из-за отсутствия медицинских масок в аптеках Петербурга

14:23 Елин об отмене ПМЭФ-2020: Крайне неприятное известие

14:03 КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном Собрании

13:31 Посольство Италии советует своим гражданам пока не приезжать в Россию

13:05 Суд оставил Шестуна под арестом до конца июня

12:41 Госдума отменила международный форум "Развитие парламентаризма"

12:04 "Яблоко" обжаловало распоряжение о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию в Верховном суде

11:36 Екатеринбургский "Мемориал" и его главу оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за маркировки иноагента

11:03 СМИ: Запрет на недвижимость за границей для чиновников и депутатов не будут вносить в Конституцию

10:32 Комитет ЗакСа одобрил закон об информировании граждан о льготах

10:29 Более 60 приехавших в Петербург проверяют на коронавирус

9:52 США обвинили Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

9:25 Новым главврачом Боткинской больницы стал глава Центра по профилактике и борьбе со СПИД

5 марта, 20:57 Шлосберг объяснил, чем плох бойкот голосования по поправкам в Конституцию

5 марта, 20:42 ПМЭФ в 2020 году не состоится из-за эпидемии коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru