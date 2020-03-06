18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:52

США обвинили Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

фото ЗакС политика США обвинили Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

США обвиняют российского бизнесмена Олега Тинькова в сокрытии более миллиарда долларов, сообщается на сайте американского министерства юстиции.

Претензии американского следствия касаются IPO 2013 года на Лондонской фондовой бирже компании TCS Group Holding, которой владеет Тиньков. Стоимость его доли в результате  IPO оценивалась более чем в миллиард долларов.

Через три дня после этого Тиньков отказался от гражданства США. При этом он должен был заплатить налог с вмененного дохода от продажи активов (exit tax), но в налоговую службу бизнесмен подал сведения, что его доход за 2013 год составил 206 тысяч долларов, а стоимость активов – 300 тысяч.

Таким образом, американское следствие обвиняет Тинькова в подаче двух ложных налоговых деклараций. По каждому из этих пунктов ему грозит до трех лет тюремного заключения.

Ранее прокуратура США выдала предварительный ордер на арест  Тинькова. Его могут экстрадировать в США из Великобритании. Бизнесмен внес залог в 20 млн фунтов стерлинга.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:53 Дмитриева обратилась к Эргашеву из-за отсутствия медицинских масок в аптеках Петербурга

14:23 Елин об отмене ПМЭФ-2020: Крайне неприятное известие

14:03 КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном Собрании

13:31 Посольство Италии советует своим гражданам пока не приезжать в Россию

13:05 Суд оставил Шестуна под арестом до конца июня

12:41 Госдума отменила международный форум "Развитие парламентаризма"

12:04 "Яблоко" обжаловало распоряжение о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию в Верховном суде

11:36 Екатеринбургский "Мемориал" и его главу оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за маркировки иноагента

11:03 СМИ: Запрет на недвижимость за границей для чиновников и депутатов не будут вносить в Конституцию

10:32 Комитет ЗакСа одобрил закон об информировании граждан о льготах

10:29 Более 60 приехавших в Петербург проверяют на коронавирус

9:52 США обвинили Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

9:25 Новым главврачом Боткинской больницы стал глава Центра по профилактике и борьбе со СПИД

5 марта, 20:57 Шлосберг объяснил, чем плох бойкот голосования по поправкам в Конституцию

5 марта, 20:42 ПМЭФ в 2020 году не состоится из-за эпидемии коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru