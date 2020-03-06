Более 60 приехавших в Петербург проверяют на коронавирус

Количество пациентов, госпитализированных в Боткинскую больницу с подозрением на коронавирус Covid-19, увеличилось до 64 человек, сообщает комитет по здравоохранению.

По словам представителей комитета, эти пациенты – вернувшиеся из «неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран». Накануне был подтвержден первый случай заражения в Петербурге: коронавирус обнаружили у студента из Италии.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 98 тысяч человек. Большая часть – свыше 55 тысяч человек – выздоровели. 3,4 тысячи человек умерли.

Главным очагом коронавирус остается Китай, в котором проживает подавляющее число заболевших. За его пределами лидеры по числу зараженных – Южная Корея, Италия, Иран, где заболели несколько тысяч человек.