Екатеринбургский "Мемориал" и его главу оштрафовали на 400 тысяч рублей из-за маркировки иноагента

Верх-Исетский суд Екатеринбурга оштрафовал екатеринбургское отделение общества «Мемориал» и его главу Анну Пастухову на 400 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента, передает «МБХ медиа».

Юрлицо оштрафовано на 300 тысяч рублей по ст. 19.34 КоАП, Пастухова, как должностное лицо, - на 100 тысяч. По словам представителя организации Анатолия Свечникова, решение будет обжаловано в Свердловском областном суде.

Дело инициировало управление ФСБ по Свердловской области, потребовав от Роскомнадзора составить протоколы. По мнению спецслужбы, «Мемориал» должен был проставить маркировку иноагента не только на баннерах и информационных стендах акции «Возвращение имен», но и на странице «Уральский мемориал» в Facebook.

Кировский суд Екатеринбурга ранее прекратил аналогичное дело. Тогда Свечников заявил, что сайт и паблики «Мемориала» в соцсетях не являются официальными ресурсами «Мемориала», а Пастухова пояснила, что сайт «Уральский Мемориал» является ее личной собственностью.