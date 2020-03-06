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12:04

"Яблоко" обжаловало распоряжение о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию в Верховном суде

фото ЗакС политика "Яблоко" обжаловало распоряжение о подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию в Верховном суде

«Яблоко» обратилось в Верховный суд, оспаривая распоряжение президента Владимира Путина об организации всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщили представители партии.

По мнению заявителей, Путин превысил свои полномочия и нарушил несколько федеральных законов. Так, в ст. 84 Конституции в полномочиях президента по назначению голосований прописаны назначение референдума и выборов в Госдуму, а о назначении всеобщего голосования ничего не говорится. Также в «Яблоке» заявили, что распоряжение «нарушает право граждан жить в правовом государстве» и право самой партии участвовать в выработке решений органов власти. Считают в партии распоряжение нарушающим еще один закон – «Об основных гарантиях избирательных прав»: в нем об общероссийском голосовании о поправках в Конституцию речи не идет.

В связи с этим «Яблоко» просит Верховный суд признать распоряжение об организации подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию недействительным.

Ранее Верховный суд уже рассматривал подобный иск от члена УИК № 2566 Москвы. Иск был отклонен, поскольку суд решил, что каких-либо обязанностей «непосредственно на членов участковых избирательных комиссий данным распоряжением не накладывается».

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Их инициировал президент в январе в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Среди предложений – ужесточить требования к кандидатам в президенты, сократить количество президентских сроков до двух, установить приоритет российского права над международным.

Также Путин внес поправку о том, что Россия – преемник СССР, упоминание о сохранении памяти предков, идеалах, вере в бога и о браке как союзе мужчины и женщины. Эти предложения президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировать не смог, но пообещал, что Путин своевременно это пояснит.

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