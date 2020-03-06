Госдума отменила международный форум "Развитие парламентаризма"

Госдума отменяет международный форум «Развитие парламентаризма», назначенный на конце июня, и другие международные мероприятия, передает «Интерфакс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «самое важное - здоровье граждан». «Кроме того, мы не можем кого-то обидеть, не пригласив», - заметил он.

Форум «Развитие парламентаризма» должен был пройти 29-30 июня в Москве. По данным главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого, заявки подали 300 представителей 60 стран. Слуцкий считает этот форум «стволовым для внешнеполитической повестки Госдумы, которая в свою очередь, является парламентской проекцией внешнеполитической повестки президента».

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 98 тысяч человек. Большая часть – свыше 55 тысяч человек – выздоровели. 3,4 тысячи человек умерли.

Главным очагом коронавирус остается Китай, в котором проживает подавляющее число заболевших. За его пределами лидеры по числу зараженных – Южная Корея, Италия, Иран, где заболели несколько тысяч человек.