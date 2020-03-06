Суд оставил Шестуна под арестом до конца июня

Подольский городской суд оставил бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна под арестом до 23 июня, сообщила его жена Юлия Шестун. Первое заседание по существу назначено на 12 марта.

По словам адвоката Милы Сметаниной, судья удовлетворила только это ходатайство прокурора и ходатайство стороны защиты о невозможности перевода Шестуна в можайское СИЗО. Для возвращения дела в прокуратуру оснований не нашли, вопросы переквалификации и недостатка следствия можно решить в рамках судебного разбирательства, а ходатайство об исключении доказательств сочли преждевременным, поскольку суд должен исследовать доказательства, заслушать свидетелей и иных лиц.

Также суд отказал в свидании Шестуна с женой и детьми: старшие дети проходят по делу в качестве свидетелей, младшие пока несовершеннолетние.

По версии следствия, с 2003 по 2018 год Шестун якобы руководил 43 различными фирмами, а на получаемые от них доходы приобретал по заниженной стоимости муниципальные земли во вверенном ему районе. Также его обвиняют в том, что он совместно с Борисом Криводубским и Сергеем Самсоновым незаконно купил 4 земельных участка в деревне Борисово, причинив областному бюджету ущерб в 64,5 млн рублей.

Сам Шестун считает дело полностью сфабрикованным. Адвокаты обвиняемого нашли в документах множество нестыковок, более того, суд отказывался допрашивать свидетелей, которых они полагают ключевыми. Фигурантом разбирательства Шестун стал после того, как выступил против размещения свалок в Подмосковье.