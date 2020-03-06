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14:03

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном Собрании

фото ЗакС политика КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном Собрании

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, регламентирующий порядок созыва Конституционного Собрания, документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По замыслу коммунистов, представительный орган, обладающий полномочиями учредительной власти, должен состоять из 335 членов. Из них 225 членов будут избираться, 100 – назначаться президентом. Ими могут быть юристы, представители общественных и религиозных организации, депутаты и сенаторы. Еще 10 человек – это непосредственно президент, премьер-министр, глава Госсовета, главы палат парламента, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, глава ЦИК и уполномоченный по правам человека.

Выборы членов Конституционного Собрания предлагает проводить по схожей схеме с выборами в Госдуму. То есть, выбирать по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов в члены Конституционного Собрания.

«Указание в Конституции РФ на Конституционное Собрание и необходимость определения порядка его созыва федеральным конституционным законом означает, что такой нормативный акт должен быть принят. В противном случае это означало бы необязательность исполнения предписаний Основного Закона страны, что недопустимо», - подчеркнули коммунисты.

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