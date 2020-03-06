Елин об отмене ПМЭФ-2020: Крайне неприятное известие

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин назвал крайне неприятным известием решение оргкомитета Петербургского международного экономического форума отменить мероприятие в 2020 году.

«Для Петербурга это крайне неприятное известие. Каждый Международный экономический форум для нашего города – это как премьера нового спектакля. Мы готовимся показать наши достижения, вкладываем средства в развитие дорожной инфраструктуры. Но мы не имеем права подвергать угрозе многочисленных гостей и участников форума», - приводит слова Елина Смольный.

Он подчеркнул, что Смольный понимает мотивы, разделяет опасения и поддерживает это решение.

Накануне стало известно, что ПМЭФ-2020 отменен из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Всего из-за вспышки коронавируса отменено уже более 400 крупных мероприятий по всему миру.

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