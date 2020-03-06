Невзоров благодарен протоиерею Смирнову за искренность

Новая серия резонансных и эпатажных высказываний протоиерея Дмитрия Смирнова, уподобившего женщин в гражданском браке бесплатным проституткам и осудившего школьное образование для девочек, нашла положительный отклик у публициста и известного атеиста Александра Невзорова. Он предложил услышать в этих взглядах нечто полезное для тех, кому они не близки. Главное, по мнению Невзорова, состоит в том, что в рамках своей доктрины священнослужитель абсолютно прав. В единомышленники Смирнова он записал также недавно скончавшегося протоиерея Всеволода Чаплина.

"Его устами глаголет подлинное христианство, и ведь совершенно неважно, что говорит с точки зрения общественности полуспятивший странный попик. Благодаря Смирнову мы понимаем, во что эти люди с этими убеждениями могли бы превратить нашу с вами жизнь", - развернул свою мысль публицист в эфире телеканала "Дождь".

Страшное для спикера - ближе, чем кажется большинству россиян - в том виде, в котором он их себе представляет.

"Нам ведь эти бредни в виде поправок тоже казались невозможными. Но поверьте, торжество идей Смирнова в любую минуту тоже может оказаться уже стоящим и стучащим в дверь", - предрек публицист.

Невзоров находит не вполне логичным то, что официальная РПЦ в лице "какой-нибудь легойды" открещивается от высказываний 68-летнего протоиерея и объявляет это мнением частного лица. Это для него - лукавство. В финале своей речи политический обозреватель дважды поблагодарил идеологического оппонента, Дмитрия Смирнова, за искренность.