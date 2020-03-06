По делу Голунова обыскали управление московской полиции

В рамках уголовного дела против полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова и подбрасывании ему наркотиков, сотрудники СК провели обыск в здании УВД по ЗАО Москвы, передает ТАСС со ссылкой на собеседника из силовых структур.

Обыскивали, среди прочего, кабинеты пяти арестованных по уголовному делу экс-полицейских из "наркотического" отдела - Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца.

Арестованные бывшие полицейские обвиняются в хранении и сбыте наркотиков, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями. Дело в отношении них сдвинулось с места вскоре после того, как о нем нынешней зимой публично высказался президент Владимир Путин.

Накануне, 5 марта, стало известно о назначении Голунову психолого-психиатрической экспертизы. Его адвокат не нашел в этой процедуре ничего предосудительного.