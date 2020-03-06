Московское голосование по поправкам в Конституцию сопроводят играми и развлечениями

Издание "Открытые медиа" обнаружило в государственных закупках ту, которая касается дня голосования по вносимым поправкам в Конституцию. Согласно двум опубликованным лотам, на мыльные пузыри, игру в дартс и некие принадлежности для выжигания по дереву управа столичного района Богородское готова потратить в сумме 289 900 рублей. Предполагается, что это привлечет и развлечет электорат в 22 апреля, которое уже объявили выходным днем.

"Нам спускают поручение, мы выполняем. Нам это спустили из департамента территориальных органов", - приводятся слова анонимного чиновника управы, который имеет в виду распоряжение департамента территориального развития московской мэрии.

Особенность предстоящего плебисцита состоит в том, что у народа спросят мнение относительно предложенных президентом поправок в Конституцию только после их юридического утверждения. Многие лидеры мнений из-за этой алогичной для них схемы утверждения поправок призывают к бойкоту финальной части процедуры.