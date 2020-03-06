Путин не собирается возглавлять усиливающийся поправками в Конституцию Госсовет

В ходе поездки в Иваново президент Владимир Путин ответил на вопросы журналистов, попытавшись дать ответы по актуальной теме поправок в Конституцию и своего дальнейшего политического будущего.

Несмотря на то, что поправки изначально были инициированы им, усиление Госсовета как одну из первых по времени инициатив в этом ряду он оценивает скептически. Управлять им, если верить президенту, он не желает.

"Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. <...> Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать - вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать", - цитирует его слова сайт телеканала "Дождь".

Работа Путина на высшей должности остается для него чем-то непереходящим и бесценным, несмотря на то, что в январе он давал понять, что больше баллотироваться в президенты не намерен.

"Дело не в том, что я устал, хочу уйти в сторону. Дело совершенно не в этом. Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу", - признался национальный лидер.

Поправки в Конституцию, по его словам, ориентированы не на его политическое выживание, а на ближайшее полувековое будущее страны. За них граждан попросят проголосовать 22 апреля - уже после их юридического оформления.