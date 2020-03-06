В Московском районе начали строить новую школу

Девелопер Setl Group приступил к строительству школы в Московском районе, на углу Кузнецовской улицы и Витебского проспекта. Школа будет целиком ориентирована на обучение детей до десяти лет, передает издание "Канонер".

"Композиция фасадов строится на чередовании глухих и остекленных плоскостей и разных по размерам оконных проемов", - анонсируется выбранный архитектурный стиль.

Школу сдадут до середины 2021 года, в ней сможет учиться 100 человек. Ее совместят с детским садом, который вместит 185 детей.