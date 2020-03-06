Быков: Устрашение коронавирусом связано с целью вновь опустить "железный занавес"

Публицист и писатель Дмитрий Быков представил свою трактовку медиаосвещения происходящей в настоящее время эпидемии коронавируса. Не умаляя угроз, он обращает внимание на возможную заинтересованность верховной российской власти в усилении запугивающих методик.

"Мне представляется очень интересным вот этот вариант развития, при котором коронавирусом воспользуются в России, чтобы опустить железный занавес. Это возможный вариант – что эпидемия может стать предлогом для абсолютного закрытия всех границ и отрубания интернета, поскольку там распространяются панические слухи, в конечном итоге для введения здесь полицейского государства", - представил он свой антиутопический прогноз в авторской радиопрограмме.

При всем сказанном публицист считает, что человечество, несмотря на все пандемии и эпидемии, бессмертно.

Число зараженных коронавирусом превысило во всем мире 100 тысяч человек. Заражены люди на всех континентах. 5 марта стало известно о первом жителе Петербурга, пораженном инфекцией.