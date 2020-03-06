Захарова осудила французские власти за закрытие дела об избиении российской корреспондентки

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поведение французских правоохранительных органов, которые прекратили преследование своих сотрудников, избивших корреспондента российского канала.
"Создан прецедент, когда полицейскому достаточно надеть шлем и скрыть знаки различия, чтобы уйти от какой-либо ответственности за свои действия. Интересно, как бы отреагировали французы, если бы аналогичный случай произошел в России?", - написала чиновница в Twitter.
Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин оправдывал действия росгвардейцев с закрытыми лицами, избивавших участников уличных акций минувшим летом.