18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

6 марта, 21:20

Захарова осудила французские власти за закрытие дела об избиении российской корреспондентки

фото ЗакС политика Захарова осудила французские власти за закрытие дела об избиении российской корреспондентки

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поведение французских правоохранительных органов, которые прекратили преследование своих сотрудников, избивших корреспондента российского канала.

"Создан прецедент, когда полицейскому достаточно надеть шлем и скрыть знаки различия, чтобы уйти от какой-либо ответственности за свои действия. Интересно, как бы отреагировали французы, если бы аналогичный случай произошел в России?", - написала чиновница в Twitter.

Несколькими днями ранее президент России Владимир Путин оправдывал действия росгвардейцев с закрытыми лицами, избивавших участников уличных акций минувшим летом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
6 марта, 21:20 Захарова осудила французские власти за закрытие дела об избиении российской корреспондентки

6 марта, 20:29 Быков: Устрашение коронавирусом связано с целью вновь опустить "железный занавес"

6 марта, 19:59 В Московском районе начали строить новую школу

6 марта, 19:10 В честь политзэков в Петербурге снова проводят метропикеты

6 марта, 18:58 «Что вы знаете о Конституции?»: Как набирают волонтеров к 22 апреля

6 марта, 18:29 Путин не собирается возглавлять усиливающийся поправками в Конституцию Госсовет

6 марта, 18:07 В связи с коронавирусом петербургских чиновников отговаривают выезжать за рубеж

6 марта, 17:44 Экоактивисты засвидетельствовали ночное сжигание мусора в Колтушах

6 марта, 17:17 В Иваново Путин услышал девушку, пожелавшую выйти за него замуж

6 марта, 16:49 Московское голосование по поправкам в Конституцию сопроводят играми и развлечениями

6 марта, 16:49 Наблюдение без правил

6 марта, 16:41 Незнание основного закона страны не станет преградой для желающих стать "Волонтерами Конституции"

6 марта, 16:06 Коронавирус нашли еще у шести человек на территории РФ

6 марта, 15:50 По делу Голунова обыскали управление московской полиции

6 марта, 15:27 Невзоров благодарен протоиерею Смирнову за искренность

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru