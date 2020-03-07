Жильцы домов рядом с Думской возмущены собственным "геноцидом"

Активисты из паблика "Центральный район за комфортную среду обитания" посетовали на ставшие невыносимыми условия проживания на набережной Грибоедова в местах ее соприкосновения с "барным" кварталом. Под последним подразумевают улицы Думскую и Ломоносова.

"Идёт геноцид местного населения. Люди месяцами, годами не спят! Как потом учиться и работать? Налоги платить — плати, квартплату — плати. Власти на наши денежки жируют, а свои обязанности выполнять не хотят!", - говорится в новом посте.

Особенно обидно активистам, что закон о тишине, по их сведениям, соблюдается даже в столице, но на петербургских улицах почему-то не действует.

Отметим, что в том же Центральном районе несколько лет жители улицы Рубинштейна безуспешно жалуются на шумные бары и публику, особенно активную ночью.